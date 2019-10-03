الطائف .. استصال جزئي لكلية خمسينية ينهي معاناة مريضة من الورم

أجراها فريق متخصص بمجمع الملك فيصل التخصصي ونجحت

نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف في استئصال جزئي لكلية خمسينية بعد اكتشاف مرض السرطان في جزء من الكلية. إثر فحوصات دقيقة أجريت للمريضة باستخدام أفضل الأجهزة التشخيصية.



وقال مجمع الملك فيصل: بدلاً من العلاج التقليدي باستئصال كامل الكلية تم عمل استئصال جزئي للورم والمنطقة المحيطة به والحفاظ على باقي نسيج الكلية.

ونجحت العملية المطلوبة، حيث أظهرت تحاليل الأنسجة استئصال كامل الورم وأظهرت التحاليل استقرار وظائف الكلية بعد العملية، وخرجت المريضة من المستشفى وهي بصحة وعافية..

تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل يعد أكبر مستشفى بالطائف, حيث يضم 800 سرير, مع وجود أفضل الكفاءات البشرية والأجهزة الطبية الحديثة المتطورة .