الطائف .. استصال جزئي لكلية خمسينية ينهي معاناة مريضة من الورم

أجراها فريق متخصص بمجمع الملك فيصل التخصصي ونجحت

نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف في استئصال جزئي لكلية خمسينية بعد اكتشاف مرض السرطان في جزء من الكلية. إثر فحوصات دقيقة أجريت للمريضة باستخدام أفضل الأجهزة التشخيصية.

وقال مجمع الملك فيصل: بدلاً من العلاج التقليدي باستئصال كامل الكلية تم عمل استئصال جزئي للورم والمنطقة المحيطة به والحفاظ على باقي نسيج الكلية.
ونجحت العملية المطلوبة، حيث أظهرت تحاليل الأنسجة استئصال كامل الورم وأظهرت التحاليل استقرار وظائف الكلية بعد العملية، وخرجت المريضة من المستشفى وهي بصحة وعافية..
تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل يعد أكبر مستشفى بالطائف, حيث يضم 800 سرير, مع وجود أفضل الكفاءات البشرية والأجهزة الطبية الحديثة المتطورة .

13

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441 03:02 PM

أجراها فريق متخصص بمجمع الملك فيصل التخصصي ونجحت

الطائف .. استصال جزئي لكلية خمسينية ينهي معاناة مريضة من الورم

صحيفة سبق الإلكترونية

الطائف

2 5,014

نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف في استئصال جزئي لكلية خمسينية بعد اكتشاف مرض السرطان في جزء من الكلية. إثر فحوصات دقيقة أجريت للمريضة باستخدام أفضل الأجهزة التشخيصية.

وقال مجمع الملك فيصل: بدلاً من العلاج التقليدي باستئصال كامل الكلية تم عمل استئصال جزئي للورم والمنطقة المحيطة به والحفاظ على باقي نسيج الكلية.
ونجحت العملية المطلوبة، حيث أظهرت تحاليل الأنسجة استئصال كامل الورم وأظهرت التحاليل استقرار وظائف الكلية بعد العملية، وخرجت المريضة من المستشفى وهي بصحة وعافية..
تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل يعد أكبر مستشفى بالطائف, حيث يضم 800 سرير, مع وجود أفضل الكفاءات البشرية والأجهزة الطبية الحديثة المتطورة .

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019