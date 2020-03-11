"الأرصاد": رياح نشطة على المدينة المنورة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر للسادسة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تَضَمّنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة الحناكية والمهد؛ تستمر حتى الساعة السادسة من مساء هذا اليوم.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

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11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 08:51 AM

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر للسادسة

"الأرصاد": رياح نشطة على المدينة المنورة

أرشيفية

أرشيفية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تَضَمّنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة الحناكية والمهد؛ تستمر حتى الساعة السادسة من مساء هذا اليوم.

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