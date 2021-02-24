"البيئة": حفر الباطن تسجل أعلى كمية هطول مطري اليوم

بلغت الكمية 17.0 ملم حسب ما سجلته محطات الرصد

سجّلت كمية الأمطار التي هطلت، اليوم الأربعاء، على القاعدة الجوية بمحافظة حفر الباطن، أعلى نسبة لكميات هطول الأمطار على مستوى المملكة لليوم الثاني على التوالي؛ حيث بلغت الكمية 17.0 ملم، حسب ما سجلته محطات الرصد الهيدرولوجي والمناخي بالمملكة، وتلا القاعدة الجوية، مطار القيصومة بمحافظة حفر الباطن أيضاً، حيث بلغت كمية الأمطار 13.0 ملم.

وبيّنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في "إنفوجرافيك" نشرته، حجم تخزين المياه خلف السدود اليوم الأربعاء، والذي بلغ 629 مليوناً و861 ألفاً و945 م³.

وبلغ حجم المياه المنصرفة من البوابات 431.520 - م³، أما حجم المياه المستهلكة فبلغ 733.078 - م³، فيما بلغ إجمالي حجم المياه المنصرفة والمستهلكة 1.164.598 - م³، وبلغ حجم التغير في التخزين أيضاً 1.164.598 - م³، وسجلت السيول الواردة صفر.

يُشار إلى أن القاعدة الجوية بمحافظة حفر الباطن، سجلت أمس الثلاثاء أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة، بلغت 11.2 ملم.