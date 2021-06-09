مثل هذا اليوم قبل 94 عاماً.. أمر ملكي بنقل الحجاج المرضى من مِنى إلى عرفات بالسيارات

أصدره الملك عبدالعزيز للتخفيف عنهم حتى يتمكنوا من الوقوف بعرفات دون مشقة

في مثل هذا اليوم التاسع من يونيو لعام 1927م، صدر أمر الملك عبدالعزيز، بنقل المرضى من الحجاج من مِنى إلى عرفات بالسيارات حتى يتمكنوا من الوقوف بعرفات دون مشقة.

وتحت عنوان حدث في مثل هذا اليوم، نشرت دارة الملك عبدالعزيز، نص الأمر الملكي على حسابها بتويتر، والذي يعود لعام 1345هـ؛ أي قبل أكثر من 94 عاماً.

2

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442 01:46 PM

أصدره الملك عبدالعزيز للتخفيف عنهم حتى يتمكنوا من الوقوف بعرفات دون مشقة

مثل هذا اليوم قبل 94 عاماً.. أمر ملكي بنقل الحجاج المرضى من مِنى إلى عرفات بالسيارات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 2,690

في مثل هذا اليوم التاسع من يونيو لعام 1927م، صدر أمر الملك عبدالعزيز، بنقل المرضى من الحجاج من مِنى إلى عرفات بالسيارات حتى يتمكنوا من الوقوف بعرفات دون مشقة.

وتحت عنوان حدث في مثل هذا اليوم، نشرت دارة الملك عبدالعزيز، نص الأمر الملكي على حسابها بتويتر، والذي يعود لعام 1345هـ؛ أي قبل أكثر من 94 عاماً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021