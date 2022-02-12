"طقس السبت": انخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم المناطق وضباب بالمرتفعات

رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على المدينة والقصيم والشمالية والشرقية والرياض

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة؛ يُصحب برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، خاصة على المدينة المنوّرة، القصيم، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحبٌ ممطرة؛ قد تكون رعدية على شرق المملكة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كذلك على مناطق شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وجنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.