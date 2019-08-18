هنا السر الحقيقي في نجاح مواسم الحج.. على ماذا يتسابق لواء وقائد كشفى؟

تتنوع المشاهد ويبقى المضمون واحد وهو الأسمى والأعلى.. "تخطيط وتنظيم"

تتنوع مشاهد الحج وصورها ويبقى المضمون واحداً وهو الأسمى والأعلى، فعندما تحقق المملكة النجاح تلو النجاح في مواسم الحج لم يأتِ من فراغ، بل بعمل الجميع وتخطيط وتنظيم رائع، فمن رأس هرم هذه المنظومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- حتى أصغر كشاف عمل تطوعاً في حج هذا العام.

الجميع لم يكن له هم سوى راحة الحجاج وخدمتهم بكل تفانٍ واستشعار حجم شرف هذه المهمة؛ حيث لا أحد من العاملين في الحج يقف عمله على ما حُدد له فقط، بل إنه ينجز ما طُلب منه ويزيد عليه أعمال أخرى تطوعية خدمة للحجاج وطلب الأجر والمثوبة من الله وهو السر الحقيقي في نجاح مواسم الحج التي في كل عام يزداد فيها عدد الحجاج وتزداد معه همّة التحدي وتحقيق النجاح وهو الذي تحقق هذا العام 1440هـ بعدد تجاوز مليونين ونصف المليون حاج.

وفي هذه الصور رصدت "سبق" مدير جوازات منطقة تبوك اللواء سعيد بن محمد القحطاني في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار وهو في سباق مع أحد القادة الكشفيين من معسكر كشافة "تعليم تبوك" في منفذ حالة عمار، لحمل حاج وإنزاله من الحافلة لإنهاء إجراءات سفره، وهذه المشاهد كثيرة وهو سرّ النجاح بتوفيق الله سبحان وتعالى الذي سخر المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديها.