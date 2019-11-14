#بالفيديو.. "العرفج": نشاط #مسك أصبح حديث المجالس وأتمنى تخصيص قنوات للتواصل

تمنى فرض العقوبات البديلة في كل شيء

كشف عامل المعرفة "أحمد العرفج" أنه تحصل على ما يقارب الأربعة ملايين ريال، جراء كتاباته ومقالاته الصحفية، مؤكداً في الوقت نفسه أن إلزام المعتدين على المال العام برد الأصول والمكاسب من أجمل أخبار هذا العام.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية أشار "العرفج" إلى أن مؤشرات الضريبة المضافة تؤكد أننا في طريقنا لاقتصاد مستغنٍ عن البترول، والجدل حول اكتتاب "أرامكو" يبين ضخامة هذه المؤسسة وقوة الاقتصاد السعودي.



كما أكد عامل المعرفة أن نشاط "مسك" أصبح حديث المجالس، متمنياً منهم تخصيص قنوات للتواصل مع الناس، ومضيفاً بالقول: "المؤسسة تجاوزت مفهوم المؤسسة الخيرية، إلى مفهوم المؤسسة الثقافية المعرفية، فالمفاهيم التي تطرحها هي تغذية للمفهوم الراقي للإدارة والعمل والفنون".

فيما تمنى "العرفج" فرض العقوبات البديلة في كل شيء، وهي الحل الأفضل للمتعدين على المال العام، مؤكداً أن إلزام المعتدين على المال العام بردّ الأصول والمكاسب من أجمل أخبار هذا العام.

في سياق متصل، تساءل "العرفج" قائلاً: "هل هناك مقياس ثابت يسمح للشخص بالمصادقة على تخوينك إذا لم تشجع الهلال مثلا؟".