لجنة شباب بيشة تعايد رجال الميدان.. أبطال "الأمن" و"الصحة"

ضمن مبادرة ''بيشة تعايدكم'' بالشراكة مع عدد من الجهات ببيشة

نفَّذت اللجنة الشبابية بمحافظة بيشة التابعة لمجلس شباب منطقة عسير، بحضور محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة، مبادرة ''بيشة تعايدكم''، بالشراكة مع عدد من الجهات ببيشة.

وعايد محافظ بيشة وعددٌ من أعضاء اللجنة أبطال الأمن المرابطين وأبطال الصحة في أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بتقديم الهدايا العينية والوجبات الغذائية. كما تم توزيع المعايدات على ضيوف الصحة بالمحاجر الصحية.

من جانبه، نقل محافظ بيشة نيابة عن نفسه وأصالة عن أهالي بيشة خالص الشكر ووافر التقدير لأبطالنا رجال الأمن والصحة (خط الدفاع الأول)؛ وذلك لما يقومون به من عمل دؤوب ودور رائد في مواجهة جائحة كورونا.

يُشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرة نشامى عسير التي أطلقها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال -حفظه الله-.