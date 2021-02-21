10 اتحادات تنتخب رئيسها غدًا.. وعلى مدى يومين

تنطلق غداً الأثنين وعلى مدى يومين المرحلة الأخيرة لانتخاب رئيس وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية 2021-2024م.‏

وتعقد مرحلة الاقتراع –عن بعد- من خلال المنصة الإلكترونية عند التاسعة صباحاً لاتحادات (كرة الطاولة، السباحة، التنس، الكاراتيه، العاب القوى)، على أن تقام بعد غدٍ الثلاثاء انتخابات اتحادات (كرة اليد، كرة الطائرة، الدراجات، التايكوندو، كرة السلة).‏

يذكر أن ‏الحدث سينقل عبر حساب اللجنة الأولمبية العربية السعودية في (تويتر).