إصابة رئيس الوزراء الفرنسي بكورونا بعد مخالطته حالة مصابة

كشفت نتائج فحص طبي أمس الاثنين عن إصابة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس بفيروس كورونا، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وتفصيلاً، ذكرت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية أن "نتائج الاختبارات أثبتت إصابة رئيس الوزراء جان كاستكس بفيروس كورونا بعد ساعات قليلة من إعلانه مخالطة حالة مصابة بالفيروس".