"الشهري": عند انتهاء الحصة الأخيرة.. هذه مخاطر استخدام "الجرس"

أكد ضرورة إتمام عملية الانصراف بالتفويج المقنن بإيعاز إداري منظَّم

تستقبل صباح اليوم الأحد مدارس التعليم العام للمرحلة الابتدائية والروضة طلابها للمقاعد الدراسية بعد انقطاع دام قرابة عامين. وحذر خبير السلامة المدرسية أحمد الشهري من خطورة إطلاق جرس المدرسة واستخدامه عند انتهاء الحصة الأخيرة من اليوم الدراسي.



وأوضح الشهري عبر "سبق" أن اللحظات الأخيرة من اليوم الدراسي يصحبها تحفز واستعداد من الطلاب نحو الانطلاق السريع للخروج من المدرسة فور سماع الجرس في ظل شبه فراغ رقابي؛ ما يجعل عملية الانصراف عرضة لمخاطر التدافع والتراكم والسقوط في السلالم والمخارج والمنعطفات الضيقة؛ وهو ما يؤدي -لا قدر الله- إلى الإصابة، وربما الاختناق .



وبيَّن في حديثه ضرورة عدم استخدام الجرس بنوعيه الصوتي والناطق عند انتهاء الحصة الأخيرة، وإتمام عملية الانصراف بالتفويج المقنن بإيعاز إداري منظم؛ حتى تكون منظومة السلامة المدرسية حاضرة إلى آخر لحظة في اليوم الدراسي.