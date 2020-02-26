بعد 34 يوماً.. إلزام صوالين الحلاقة والمغاسل بوسائل الدفع الإلكتروني

تبدأ في الأول من شهر إبريل المرحلة الثالثة من مبادرة إلزام المتاجر بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني والتي تعنى بأنشطة الخدمات الشخصية (صالونات الحلاقة، الصالونات النسائية، المغاسل).

ويأتي ذلك ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.