بعد 34 يوماً.. إلزام صوالين الحلاقة والمغاسل بوسائل الدفع الإلكتروني

تبدأ في الأول من شهر إبريل المرحلة الثالثة من مبادرة إلزام المتاجر بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني والتي تعنى بأنشطة الخدمات الشخصية (صالونات الحلاقة، الصالونات النسائية، المغاسل).

ويأتي ذلك ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

صوالين الحلاقة المغاسل الدفع الإلكتروني

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26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 08:04 PM

بعد 34 يوماً.. إلزام صوالين الحلاقة والمغاسل بوسائل الدفع الإلكتروني

عبدالله البرقاوي

الرياض

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تبدأ في الأول من شهر إبريل المرحلة الثالثة من مبادرة إلزام المتاجر بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني والتي تعنى بأنشطة الخدمات الشخصية (صالونات الحلاقة، الصالونات النسائية، المغاسل).

ويأتي ذلك ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

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صوالين الحلاقة المغاسل الدفع الإلكتروني

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