"إثراء" يدشن مذكرات "كوفيد 19" التفاعلية على موقعه

بهدف صنع تاريخ يستطيع الجمهور قراءته في الغد القريب

دشن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" على موقعه صفحة تفاعلية حول "مذكرات كوفيد 19" التي تتيح للجميع مشاركة يومياتهم ومذكراتهم أثناء العُزلة المنزلية، بهدف صنع تاريخ يستطيع الجمهور قراءته في الغد القريب وعرضها في أحد متاحف "إثراء" لتكون مرجعاً لكلّ مهتم وباحث وصانع قرار يقرأ بين أسطرها أثر هذه الجائحة على الأفراد والمجتمعات .

وجاء تدشين "إثراء" لمذكرات كوفيد19 التفاعلية تكريسًا لأهمية المشاركة المجتمعية التي يوليها "إثراء" كل اهتمام من خلال مشاركة أفراد المجتمع مشاعرهم في ظل الأوضاع الراهنة، التي أخرجت الكثير من عاداتهم اليومية نحو عوالم مختلفة، للعيش بتجارب مختلفة وبمشاعر متشابهة .

وتناولت المدوّنات الكتابية التي تجاوزت سقف الـ 100 مشاركة في أولى أيام تدشين الصفحة عددًا من الموضوعات التي تراوحت بين الأمل والسعادة والإيجابية والاتحاد والعزلة والإنجاز، والتي تجسّد تعاطي المجتمع مع هذه الأوضاع الاستثنائية.

وركزت المدونات على أن الإبداع يولد من رحم المعاناة، حيث تضمنت إحدى المشاركات الموجودة في الصفحة صورة لشهادة التدريب الذي استطاعت متدربة أن تحصل عليه خلال فترة الحجر المنزلي.

وتتوزع جميع الرسائل والمدونات في خريطة المملكة الموجودة على حسب المشاركة، ويمكن للمجمهور الإطلاع على المزيد من المدونات من خلال الرابط التالي: https://www.ithra.com/ar/daily-journal/

وتأتي "مذكرات كوفيد 19" استكمالاً لمبادرة # إثراء_ معك "التي أطلقها المركز مؤخراً تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المجتمعية التي قامت بها المملكة تحت شعار "كلنا مسؤول" التي تحث على التباعد الاجتماعي والالتزام في البقاء في المنازل ضمن سلسلة جهود متخذة للحد من انتشار هذا الوباء.