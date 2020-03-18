"الأرصاد": أمطار رعدية على الحدود الشمالية والقصيم والرياض والشرقية

رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على تبوك والجوف وحائل والمدينة ومكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، المنطقة الشرقية)، كما يُتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، الجوف، حائل) وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة ومنطقتي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.