الجيش اليمني يشنّ عملية واسعة على آخر معاقل الحوثي في باقم بصعدة

أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عشرة من عناصر المليشيا وجرح آخرين

شنّت وحدات متخصصة في الجيش اليمني، عملية واسعة على مواقع تمركز المليشيا الحوثية الانقلابية شمال مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وقال قائد محور أزال العميد الركن عبدالحكيم فاضل: إن وحدات من قوات النخبة نفذت عملية نوعية على مواقع تمركز المليشيا المدعومة من إيران في آخر المناطق التي تسيطر عليها شمالي باقم، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عشرة من عناصر المليشيا وجرح آخرين، إضافة إلى خسائر في العتاد الحربي لتلك المليشيا.

وذكر القائد العسكري في الجيش اليمني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن العملية تم تنفيذها بغطاء جوي من مقاتلات لتحالف دعم الشرعية ومدفعيته الحربية.