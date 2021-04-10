الجيش اليمني يكسر هجومًا للحوثيين في مأرب.. ويقتل ويصيب العشرات منهم

المعركة استمرت ساعات وأربكت صفوف الميليشيا

كسرت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (السبت)، هجوماً شنته ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران في جبهة المشجح، غربي محافظة مأرب.

ونقل "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري، أن جنود الجيش الوطني تمكنوا من كسر هجوم للميليشيا، في جبهة المشجح، وتصدوا له ببسالة، على الرغم من التغطية النارية الكثيفة للميليشيا.

وبين المصدر أن الميليشيا زجت بأعداد من عناصرها إلى أحد المواقع العسكرية، حيث تصدى الجنود بحزم لهذه الأعداد، وتمكنوا من كسر هجومهم في معركة استمرت لساعات، سقط فيها العشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، بينما لاذ من بقي منهم بالفرار.

وأشار إلى أن المعركة جرت في منطقة مفتوحة؛ مكنت أسلحة الجيش من القضاء على أكبر عدد من العناصر الحوثية الإرهابية، وهو ما أحدث إرباكًا في أوساط الميليشيا، ومنع عناصر الميليشيا الفارين من الوصول إلى مواقعهم السابقة.

وأوضح أن طيران التحالف العربي نفذ عددًا من الغارات المكثفة على تعزيزات وآليات الميليشيا في أكثر من جبهة، في مديرية صرواح، مدمراً عدداً من الآليات، ومصرع من كانوا على متنها.