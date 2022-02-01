عمان تعود من بعيد .. وتفرض التعادل الإيجابي مع أستراليا

في الجولة الثامنة من تصفيات مونديال 2022

لحق المنتخب العماني الأول لكرة القدم بالتعادل الإيجابي 2 / 2، أمام نظيره الأسترالي ، اليوم الثلاثاء في العاصمة مسقط ، في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 .

بتلك النتيجة ارتفع رصيد أستراليا إلى 15 نقطة في المركز الثالث وابتعدت عن السعودية المتصدرة بفارق أربع نقاط وعن اليابان صاحبة المركز الثاني بثلاث نقاط قبل جولتين على النهاية.