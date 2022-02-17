"الصحة": تسجيل 1569 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2847 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 17 فبراير 2022، تسجيل 1569 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 735958 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 2847 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 704896 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8978 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 962 حالة.