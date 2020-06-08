سلطنة عمان: تسجيل 604 حالة إصابة جديدة بكورونا

أصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في البلاد 17486

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، عن تسجيل 604 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، منها (344) لعمانيين و(260) لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (17486) و(81) وفاة وتماثل (3793) حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية (2697) والحالات المنومة اليوم (25) وإجمالي المنومين (283) وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة (75).