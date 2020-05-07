هطولات وبرد وسيول.. تنبيه متقدم لجازان ومحافظات تابعة يستمر للمساء

حالة تفاعل معها "المدني" داعياً للحيطة وعدم الاقتراب من بطون الأودية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات: أبوعريش، والدرب، وبيش، وصامطة، وصبيا، وفيفاء، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ10 مساءً بمشيئة الله.



من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.