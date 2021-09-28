تدشين الهوية الجديدة لدوري الدرجة الثانية .. قبل لقاء العربي والنجوم

يشارك في الدوري 28 ناديًا تم تقسيمهم إلى مجموعتين

يدشن الاتحاد السعودي لكرة القدم، غدًا الأربعاء، الهوية الجديدة لدوري الدرجة الثانية، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء قبل المباراة التي تجمع فريقي النجوم والعربي عند الثامنة مساءً لحساب الجولة الأولى من الدوري.

ويشارك في الدوري هذا الموسم 28 ناديًا تم تقسيمهم إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 14 ناديًا، وذلك وفقًا للقرعة التي أجريت في مقر الاتحاد السعودي في الثامن من يونيو الماضي، حيث تصعد 3 أندية إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، وتهبط 4 أندية إلى دوري الدرجة الثالثة.

وتضم المجموعة الأولى كلاً من ( البكيرية، النجوم، الوشم، الرياض، الروضة، الانتصار، السد، الشرق، وج، العربي، اللواء، الذهب، الصقر وطويق) ، فيما تضم المجموعة الثانية أندية الثقبة، عرعر، الجندل، القيصومة، الصفا، النجمة، الترجي، الأنصار، الزلفي، حطين، عفيف، التقدم، النعيرية والريان.

ويشهد الدوري في موسمه الجديد منح الأندية حريّة تحديد فئة اللاعب الأجنبي الثالث سواءً (أجنبي أو مواليد).

يُذكر أن الموسم الماضي شهد تتويجًا وصعودًا فريق الأخدود إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، إلى جانب صعود أندية العروبة، الخلود وبيشة، وهبوط أندية البكيرية، الثقبة، عرعر والنجوم إلى دوري الثانية.