الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز

توفي خارج المملكة

أعلن الديوان الملكي وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود خارج المملكة.

جاء ذلك في "بيان من الديوان الملكي"؛ فيما يلي نصه:

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء 16/ 11/ 1441هـ صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود خارج المملكة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.