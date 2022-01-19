التضخم في بريطانيا عند أعلى مستوى منذ 30 عاماً

مدفوعاً بارتفاع أسعار الملابس والغذاء والمفروشات

بلغ معدل التضخم السنوي في ديسمبر في بريطانيا أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، وفق بيانات رسمية نشرت اليوم، مدفوعاً بارتفاع أسعار الملابس والغذاء والمفروشات.

وبحسب "الفرنسية"، بلغ المعدل السنوي 5.4 في المائة الشهر الماضي بعدما سجل 5.1 في المائة في نوفمبر، وفق بيانات للمكتب الوطني للإحصاءات الذي أضاف أن النسبة كانت الأعلى منذ مارس 1992.