جازان ..حالة أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساء

مصحوبة بنشاط في الرياح وتشمل 7 محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات الحرث , والعارضة , والدائر , والريث , والعيدابي , وفيفا , وهروب.


وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ8 مساءً.

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23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443 10:11 AM

مصحوبة بنشاط في الرياح وتشمل 7 محافظات

جازان ..حالة أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات الحرث , والعارضة , والدائر , والريث , والعيدابي , وفيفا , وهروب.


وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ8 مساءً.

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