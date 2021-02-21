"التجارة" تضبط معملاً سرياً لتعبئة العسل في ظروف بدائية مخالفة بالرياض

يغلف بمسميات وهمية داخل بيت سكني تديره عمالة يتستر عليهم مواطن

ضبطت وزارة التجارة برفقة الجهات الأمنية واللجان المشتركة، بيتاً سكنياً في الرياض تحول لمعمل سري لتعبئة العسل في ظروف بدائية ومخالفة وتغليفه بمسميات وهمية غير مسجلة.

وبحسب ما نشره حساب الوزارة على "تويتر" اليوم، فإن البيت السكني تديره عمالة مخالفة ويتستر عليهم مواطن، وتم ضبط الموقع والمنتجات وإحالة المخالفين للجهات المختصة.