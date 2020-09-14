بعد فشلهم في اغتيال الجبير.. إيران تخطط لاغتيال سفيرة أمريكية رداً على مقتل سليماني

طبقاً لتقارير استخباراتية

ذكرت تقارير استخباراتية أمريكية أن الحكومة الإيرانية تدرس اغتيال السفيرة الأمريكية لدى جنوب إفريقيا لانا ماركس.

ذكرت تقارير استخباراتية أمريكية أن الحكومة الإيرانية تدرس اغتيال السفيرة الأمريكية لدى جنوب إفريقيا، بحسب مسؤول حكومي أمريكي مطلع على القضية، ومسؤول آخر اطلع على المعلومات الاستخباراتية.

تأتي التقارير الاستخباراتية في الوقت الذي تواصل فيه إيران البحث عن طرق للرد على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني؛ مطلع العام الجاري بضربة أمريكية في حرم مطار بغداد.

ونقلت صحيفة "بوليتكو" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين، إنهم كانوا علم بوجود تهديد عام ضدّ سفيرة الولايات المتحدة لدى جنوب إفريقيا "لانا ماركس"؛ منذ الربيع الماضي، لكن المعلومات الاستخباراتية حول التهديد الذي تتعرّض له السفيرة أصبح أكثر تحديداً في الأسابيع الأخيرة.

وكشف مسؤول حكومي أمريكي أن السفارة الإيرانية لدى جنوب إفريقيا ضالعة في مؤامرة اغتيال السفيرة الأمريكية.

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن مخطط اغتيال السفيرة الأمريكية واحد من عدة خيارات يخطط لها النظام الأمريكي للانتقام على مقتل قاسم سليماني.

يُشار إلى أن عام 2011 خطط النظام الإيراني لاغتيال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة حينها عادل الجبير؛ (وزير الدولة للشؤون الخارجية)، من خلال استخدام عصابات مكسيكية، وذلك بتخطيط من قِبل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وكان من ضمن الخطط التي تم وضعها اغتيال السفير السعودي عادل الجبير؛ في أحد المطاعم بواشنطن في أثناء تناوله الطعام، وذلك على أن يتم تنفيذ العملية يوم 5 أكتوبر 2011، لكن تمكنت الأجهزة الأمنية الأمريكية من كشف العملية الإرهابية قبل تنفيذها بأيام قليلة.