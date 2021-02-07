"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ورياح نشطة على نجران

تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 4 عصراً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران تضمن سحباً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وشرورة، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الرابعة عصراً.