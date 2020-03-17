شاهد.. "بلدية تربة" تشكل فريق عمل لتنفيذ حزمة من القرارات والتوجيهات

لرفع التدابير الوقائية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار "كورونا"

شكلت بلدية محافظة تربة صباح أمس الاثنين فريق عمل يعمل على مدار ٢٤ ساعة ولمدة ١٦ يومًا وذلك للقيام ببرامج عمل مكثفة وتنفيذ حملات ميدانية على مدار الساعة للرفع من التدابير الوقائية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا الجديد.

وأوضح رئيس بلدية محافظة محسن بن غازي العتيبي لـ"سبق"، أنه تماشيًا مع توجيهات أمين محافظة الطائف تم تشكيل فريق عمل للقيام ببعض البرامج المكثفة وتنفيذ حملات ميدانية على مدار الـ٢٤ ساعة ولمدة ١٦ يومًا، وذلك بهدف الرفع من التدابير الوقائية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19) وتطبيق القرارات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.

وتابع "العتيبي" قام فريق العمل بإغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمكشوفة، وإشعار الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية وما في حكمها بالالتزام بتعقيم عربات التسوق بعد كل استخدام وكذلك تعقيم الأسطح والأرفف ومقابض الأبواب بشكل دوري.

وواصل "العتيبي" لقد شرعت البلدية بإغلاق جميع محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية وألزمت المطاعم والبوفيهات والكافيهات وما في حكمها باقتصار تقديم خدماتها على الطلبات الخارجية فقط وعدم السماح للعملاء بالجلوس على طاولات الخدمة والأماكن المخصصة للجلوس داخل المحال.

وأكد "العتيبي" أن البلدية عملت خلال الأيام الماضية وما زالت مستمرة بعمل جولات مكثفة على الحدائق والمنتزهات وتعقيم الألعاب بها ورشها وتعقيم المرافق التابعة لها مع إغلاقها اليوم حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين وللحد من انتشار الفيروس.

وأضاف "العتيبي" لقد تم إيقاف جميع أنشطة المزادات والحراجات وإقفال مواقع التجمعات الخاصة بها مؤقتًا وما زال فريق العمل يقوم بتنفيذ جميع القرارات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة وتكثيف الجولات الميدانية ومتابعة أصحاب المحال المطبق بحقهم النظام.

وفي الختام حث "العتيبي" جميع المواطنين والمقيمين على التعاون مع الجهات المختصة والتعامل مع التوجيهات والقرارات بكل جد لتحقيق الأهداف المنشودة والحد من انتشار هذا الفيروس بين المجتمعات، كما شدد على الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات وأخذ المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية.