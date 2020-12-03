"تعليم سراة عبيدة" يحتفي باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد19"

احتفت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة -ممثلة في قسم التربية الخاصة (بنين وبنات)- بحضور مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي ومساعديه والقيادات التعليمية "عن بُعد"، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2020 تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد19".

وأكد العلكمي، في كلمته بهذه المناسبة أهمية تسليط الضوء على احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة، وتعزيز فهم أفضل لقضاياهم وحقوقهم، والدور الذي يستطيعون القيام به بما يتناسب مع إمكاناتهم.

وتَضَمّن برنامج الاحتفاء، محاضرةً بعنوان "دور الأسرة والمجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد ١٩"، قدمتها من مملكة البحرين المدربة في التربية الخاصة والتنمية البشرية الدكتورة عبير الجودر، أكدت من خلالها ضرورة تعزيز الثقة لدى ذوي الإعاقة، وتمكينهم من خلال مشاركتهم في الأنشطة المختلفة.

وبدوره أكد مدير التربية الخاصة خالد آل ضيف الله، أن إدارة التعليم تحتفي بهذا اليوم العالمي؛ إيمانًا منها بأن ذوي الإعاقة فئة غالية على قلوبنا ويجب تقديم كل الدعم والمساندة لهم، وإزالة العقبات والحواجز التي تحول دون إمكاناتهم وقدراتهم.

وشددت مديرة التربية الخاصة نورة آل سالم، على أهمية توعية المجتمع بحقوق وواجبات الأشخاص من ذوي الإعاقة ودور الأسرة في ذلك.