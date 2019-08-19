أسرة مريض الطائف "الجابري" تعلن وفاته قبل تحويله.. القدر يسبق الأمنيات

من جراء الانسداد الرئوي المزمن الذي ألمَّ به وألزمه السرير الأبيض منذ أشهر

أعلنت أسرة مريض الطائف "عالي بن خميس الجابري" البالغ من العمر 55عامًا وفاته مساء اليوم داخل مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف من جراء المرض الذي ألمّ به، وألزمه السرير الأبيض منذ أشهر بسبب معاناته من الانسداد الرئوي المزمن.

وتقررت الصلاة على الفقيد بعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء بمسجد العباس بالطائف.

وكانت أسرة "الجابري" قد ناشدت عبر "سبق" قبل يومَيْن نقله، وذلك في خبر تحت عنوان "حياة الجابري.. تحويل عالق وابنه يناشد تدخلاً عاجلا"، الذي لقي تعاطفًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وناشد المسؤولين في وزارة الصحة نقله على وجه السرعة إلى مستشفى متخصص، سواء داخل السعودية أو خارجها؛ إذ يعاني انسدادًا رئويًّا مزمنًا، وكان ملازمًا السرير الأبيض في مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف منذ شهرين دون علاج. وأكدت الأسرة حينها أن لديها تحويلاً له عالقًا، لم يرَ النور منذ أيام، بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، قبل أن تعلن وفاته مساء اليوم؛ ليسبق القدر ويطفئ كل آمالهم وأمنياتهم بنقله إلى مستشفى متخصص.