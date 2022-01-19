"الصحة": تسجيل 5928 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 4981 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 19 يناير 2022، تسجيل 5928 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 632736 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4981 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 578812 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة ، ليرتفع الإجمالي إلى 8912 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 492 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 19 يناير 2022، تسجيل 5928 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 632736 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4981 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 578812 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة ، ليرتفع الإجمالي إلى 8912 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 492 حالة.