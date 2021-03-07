الأرصاد: حالة جوية تؤثر على أجواء المملكة نهاية الأسبوع

يصحبها تفاوت في درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر مناطق شمال وغرب ووسط #المملكة نهاية الأسبوع الحالي، ثم شرق وجنوب المملكة برياح مثيرة للأتربة والغبار.

وأضاف المركز اليوم: وقد تتسبب في تكون #عواصف ترابية تؤدي إلى شبه إنعدام في #الرؤية الأفقية ويصحبها تفاوت في درجات #الحرارة ما بين الارتفاع ثم الانخفاض.

حالة الطقس الأرصاد

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07 مارس 2021 - 23 رجب 1442 03:41 PM

يصحبها تفاوت في درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض

الأرصاد: حالة جوية تؤثر على أجواء المملكة نهاية الأسبوع

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر مناطق شمال وغرب ووسط #المملكة نهاية الأسبوع الحالي، ثم شرق وجنوب المملكة برياح مثيرة للأتربة والغبار.

وأضاف المركز اليوم: وقد تتسبب في تكون #عواصف ترابية تؤدي إلى شبه إنعدام في #الرؤية الأفقية ويصحبها تفاوت في درجات #الحرارة ما بين الارتفاع ثم الانخفاض.

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