شاهد.. الأمطار تهطل على الأفلاج ومراكزها

شهدت محافظة الأفلاج ومراكزها اليوم الجمعة هطول أمطار متوسطة.

وشملت الأمطار التي هطلت على الأفلاج "الهدار والأحمر والغيل والبديع والسيح" وغيرها من مراكز وقرى المحافظة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والأمطار تعاود الهطول بين الحين والآخر.