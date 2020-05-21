بالصور.. مركز الملك فهد بالبوسنة يختتم توزيع 3005 من السلال الغذائية

استفاد منها 60 ألف مسلم ضمن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين

اختتم مركز الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - الثقافي بجمهورية البوسنة والهرسك التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، توزيع 3005 من السلال الغذائية خلال شهر رمضان للعام الجاري 1441هـ، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه الوزارة، واستفاد منه 60 ألف مسلم بدول البلقان، وتم توزيع السلال الغذائية وفق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ، أن المدن المشمولة بتوزيع السلال الرمضانية في جمهور البوسنة والهرسك هي: سراييفو والتي بلغ عدد السلال الموزعة فيها 500، وفي موستار 200، وتوزلا 200، وزينتسا 100، وسربرينتسا 100، وزفورنيك 100، وقوراجدة 100، وبانيالوكا 100، وبيهاتش 100، وفيتشقراد 100، وترافنيك 100، ودوبوي 100.

وأشار الدكتور محمد آل الشيخ إلى أن مركز الملك فهد الثقافي بالتعاون مع المراكز والمشيخات الإسلامية وزع السلال الغذائية في عدد من دول البلقان هي : ألبانيا 200، وكرواتيا 250، ونوفي بازار - صربيا 265، وبلقرا صربيا 120، و الجبل الأسود 100، ومقدونيا 170، وكوسوفا 100 سلة غذائية.

ونوه مدير مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو بالجهود الكبيرة التي قدمتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للأشقاء في دولة البوسنة والهرسك عبر عقود من التاريخ مسطرة بالعطاءات، ولاسيما في شهر رمضان المبارك وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أغلب دول العالم في ظل جائحة كورونا ولا تزال أيادي مملكة الإنسانية تمتد بالخير للعالم.

وقدم مدير مركز الملك فهد الثقافي بالبوسنة والهرسك في ختام تصريحه الشكر للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته لأعمال وبرامج المركز والتي كان لها بالغ الأثر في نجاحها وتميز مخرجاتها.