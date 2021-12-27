مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11161 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليارات ريال لـ 138 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا إلى 7.26 نقاط ليقفل عند مستوى 11161.04 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 138 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 78 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 117 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: وفرة، ودار الأركان، والدرع العربي، والشرقية للتنمية، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الوطنية، وأسترا الصناعية، والإنماء طوكيو، وصدر، ومسك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.96% و3.56%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع، وإعمار الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والراجحي، ووفرة، والمصافي، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا إلى 323.47 نقطة ليقفل عند مستوى 26236.94 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 100 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 720 ألف سهم، تقاسمتها 4629 صفقة.