"الخارجية" ترحب بإعلان الولايات المتحدة والسودان تبادل السفراء بينهما

بعد فراغ دبلوماسي استمر لأكثر من عقدين

رحبت وزارة الخارجية بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية السودان تبادل السفراء بينهما بعد فراغ دبلوماسي استمر لأكثر من عقدين.

وأضافت أن تعيين سفير للولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان يعد تفهمًا من الولايات المتحدة الأمريكية للمرحلة المهمة التي تمر بها السودان، والتي تتطلب تضافر الجهود بين البلدين وبناء علاقات بناءة ومثمرة في المجالات كافة وعلى أعلى المستويات، كما أن ذلك يشكل دعمًا للحكومة الانتقالية في السودان التي تشكلت في 21 أغسطس 2019م، ويسهم في مد جسور متينة من العلاقات ويعد خطوة إلى الأمام لاستعادة حيوية وقوة العلاقات بين البلدين للدفع باجتياز السودان للمرحلة الحالية وإزالة اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب ورفع كافة العقوبات الاقتصادية وإعادة بناء مؤسسات الدولة والتعافي من الأزمة التي مرت بها السودان.