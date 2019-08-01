مراحل من التعثر وصراصير بالطوارئ.. أهالي بالدرب يتساءلون عن المستشفى الجديد

قالوا مؤكدين: "الصحة" تحاول الهروب من فضيحة القوارض وهي واقع ملموس

يترقب أهالي محافظة الدرب إنجاز مستشفى الدرب الجديد الذي يقبع تحت الإنشاء منذ سنوات طويلة، وقد مَرّ بمراحل عدة من التوقف والتذبذب في القرارات ومعاناة المرضى مع المستشفى القديم، وسط مطالبات بحثّ المقاول على تسريع إنجاز المستشفى.

وبينما لم تكشف "صحة جازان" عن موعد إنجاز المستشفى وبدء استقبال المرضى؛ واصَلَ مواطنون من أهالي الدرب مطالباتهم بتسريع المستشفى؛ وذلك بعد الفيديو الذي حصلت عليه "سبق" ويكشف عن انتشار للصراصير داخل طوارئ المستشفى، وجدد الأهالي مطالباتهم بسرعة وضع حلول، وفتح تحقيق عاجل لما تم رصده في الطوارئ؛ إلا أن شيئًا من ذلك لم يعلن.

وأكد الأهالي جازمين أن ما يثبت ويدحض حديث "صحة جازان" أن الصراصير كانت في فترة سابقة والتي روتها لصحيفة إلكترونية؛ هو الشهود الموجودون، وتحتفظ سبق بصفاتهم وبمقطع فيديو نشرته أيضًا، بعدما حاولت التغطية على معاناتهم وتغيير الواقع عبر تصريحات فنّدها مقطع فيديو وشهود وشكوى موثقة سترفع لجهات رقابية.

وأكد مصدر "سبق" أن المستشفى شهد استنفارًا واسعًا في فترة نشر المادة وحملة نظافة في ممراته، مستغربين أن ذلك لم يسبق النشر الإعلامي لقضية الصراصير بالفيديو الذي قطع بمصداقية القضية ولم يترك مجالًا للهروب؛ بحسب رأيهم.

وكان مشروع المستشفى في الدرب محل تذبذب في قرار نقله من موقعه؛ بسبب وجود قبور قديمة في أرض المشروع أثناء الحفر في محيط المشروع عام ٢٠١٣؛ إلا أن القبور جرى نقلها واستكمال المشروع، وتواصل العمل في المشروع منذ حوالى سنوات طويلة إلى اليوم، ولم ينتهِ؛ فيما خرجت وعود بين الناس من قِبَل مسؤول أنه سيتم الانتهاء من المستشفى خلال العام القادم، بعدما فشل استلام المشروع عام ٢٠١٨.