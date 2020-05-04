عن بُعد.. آداب جامعة الملك فيصل تناقش 22 رسالة ماجستير ودكتوراه

الكلية ستعقد قريبًا 5 مناقشات علمية قبل انتهاء الفصل الدراسي

عقدت كلية الآداب في جامعة الملك فيصل عبر المنظومة الافتراضية 22 مناقشة علمية، منها 18 ماجستير، و4 دكتوراه.



وأكد عميد كلية الآداب الدكتور ظافر بن عبدالله الشهري أن هذا الإنجاز الذي حققته الكلية خلال هذه الفترة يعكس رعاية ودعم مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي؛ للاستفادة من التقنية وتسخيرها لتعزيز العملية التعليمية والبحثية، وتحقيق مزيد من النجاحات في ظل الجهود الوطنية المتكاملة وتعظيم الفائدة من خبرات ومكتسبات الجامعة في المجال التقني.



وبيّن الدكتور الشهري أن الكلية إضافة إلى ما تحقق لها من مناقشات ستعقد قريبًا 5 مناقشات علمية قبل انتهاء الفصل الدراسي.