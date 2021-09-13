جازان.. حالة رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية تتواصل حتى 7 مساء

"الوطني للأرصاد": تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل عدة محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على مدينة جيزان ومحافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.