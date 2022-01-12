"الصحة": تسجيل 5362 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2499 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 12 يناير 2022، تسجيل 5362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 593545 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 2499 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 552057 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8899 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 218 حالة.