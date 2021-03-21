مسلحون مجهولون يغتالون ضابطًا في المخابرات العراقية

أطلقوا عليه النار وسط بغداد ولاذوا بالفرار

اغتال مسلحون مجهولون اليوم (الأحد) ضابطًا في جهاز المخابرات العراقي وسط العاصمة بغداد.

وذكر مصدر أمني أن "مسلحين اغتالوا ضابطًا يحمل رتبة مقدم في جهاز المخابرات الوطني العراقي في منطقة المنصور وسط بغداد".

ونقل "آر تي" الروسي عن المصدر أن "المسلحين هاجموا الضابط داخل سيارة وأطلقوا النار عليه ثم لاذوا بالفرار".