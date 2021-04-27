حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 42

قال البرنامج: للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية

أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 42.

وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 42 (شهر مايو 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:
https://ca.gov.sa

وبلغ إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ41 لشهر أبريل 94 مليار ريال سعودي.

برنامج حساب المواطن

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27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442 06:28 PM

قال البرنامج: للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية

حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 42

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 42.

وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 42 (شهر مايو 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:
https://ca.gov.sa

وبلغ إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ41 لشهر أبريل 94 مليار ريال سعودي.

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