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قال البرنامج: للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية

حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 42

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أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 42.

وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 42 (شهر مايو 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:

https://ca.gov.sa

وبلغ إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ41 لشهر أبريل 94 مليار ريال سعودي.