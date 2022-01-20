عودة 200 ألف طالب وطالبة في الابتدائية ورياض الأطفال لمقاعد الدراسة بالقصيم.. الأحد

1700 مدرسة في كل مراحل التعليم العام.. أنهت استعداداتها التعليمية والتقنية والصحية

تكتمل الأحد القادم العودة الحضورية لأكثر من 200 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، بعد أن أنهت 1700 مدرسة في كل مراحل التعليم العام، استعداداتها التعليمية والتقنية والصحية، بتوفير كل متطلبات اليوم الدراسي المناسب والمثالي، وفق النماذج التشغيلية المرنة للعودة، مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية".

وجاء استعداد المدارس بمتابعة المدير العام واللجان الإشرافية والتنفيذية، والفرق الميدانية من جميع الإدارات والأقسام، من خلال الجولات التفقدية والوقوف على المدارس وأعمال الصيانة والتشغيل والنظافة والتعقيم، بالإضافة إلى توفير جميع المستلزمات الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، بهدف تهيئة البيئة التعليمية داخل المدارس وجعلها مكانًا ملائمًا ومناسبًا وجاذبًا للعودة الحضورية الآمنة، وضمان تحقيق معايير السلامة والصحة، إضافة إلى تعقيم وتجهيز حافلات النقل المدرسي، ومتابعة إعداد برامج استقبال وتهيئة طلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

وضمن استعدادات العودة الآمنة للطلاب والطالبات أجرت الإدارة عددًا من نماذج المحاكاة للعودة التي تطبّق وتفعّل احترازات وقاية، وتوضح آلية وطبيعة اليوم الدراسي من حيث الدخول والخروج للمدرسة، وآلية استخدام الفصول والمرافق.

وأكد مدير التعليم بالمنطقة محمد الفريح استكمال جميع متطلبات العودة الحضورية داخل المدارس، مثمنًا دعم القيادة الحكيمة ووزارة التعليم والمتابعة المستمرة من أمير المنطقة، وتكامل جهود الإدارة العامة لمواصلة العملية التعليمية وتحقيق المستهدفات وتجويد النتائج والمخرجات في ظل ظروف الجائحة.

وشدد على ضرورة تطبيق التدابير الصحية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة "وقاية" للحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات وأسرهم ومجتمعهم، مطمئنًا أولياء الأمور بأن المدارس الابتدائية والروضات، وجميع المدارس لكل المراحل جاهزة ومهيأة لاستقبال أبنائهم وبناتهم، منوهًا بدورهم الفاعل في تقديم الدعم لهم وتهيئتهم نفسيًّا وتحفيزهم لعودة حضورية آمنة.