كيف استخرج أطباء في مكة "مشبكاً" من مريء طفلة؟

عن طريق استخدام المناظير دون إجراء أي تدخل جراحي

تمكَّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة من إنقاذ طفلة تبلغ ثمانية شهور بإزالة مشبك مفتوح عن طريق المناظير دون إجراء إي تدخل جراحي.

وبحسب الفريق الطبي؛ تعد مثل هذه الحالات نادرة وذلك لصغر عمر الطفلة وتعتبر هذه الطفلة الأولى التي يستخرج منها هذا الجسم الغريب "المشبك" على مستوى المنطقة بعمر لم يتجاوز ثمانية أشهر من الجزء العلوي بالمريء، مشيدًا بالتعاون البناء بين الأقسام المختلفة ومنها الأشعة والتخدير في علاج المرضى.

من جانب آخر؛ عبر المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور هلال المالكي عن شكره لجميع أفراد الكادر الطبي من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين في قسم المناظير وقسم التخدير على ما بذلوه من جهود أثناء تشخيص الحالة وحتى نهايتها والمشاركة في إزالة "المشبك" بكل احتراف ودقة.

وشدّد على ضرورة حرص الأسر على إبعاد هذه الأجسام المعدنية للحفاظ على سلامة أطفالهم.