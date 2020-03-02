"فلكية جدة": القمر يتعامد على الكعبة المشرفة.. الجمعة

في ظاهرة هي الأولى هذا العام ومشاهَدة بالعين المجردة

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة بأن مكة المكرمة تشهد مساء يوم الجمعة 11 رجب 1441 الموافق 6 مارس 2020 "حسب تقويم أم القرى" تعامُد القمر الأحدب على الكعبة المشرفة، وذلك في الساعة 9:55 مساء (6:55 مساء بتوقيت غرينتش)، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وهو التعامد الأول هذا العام.

وقال "أبوزاهرة": في لحظة التعامد سيكون القمر أمام مجموعة نجوم السرطان على ارتفاع (89.52.24 درجة) في قبة السماء، وسيكون قرصة مضاءً بنسبة (87.7%) وعلى مسافة 368.051 كيلومتراً.

وأضاف: يمكن الاستفادة من ظاهرة التعامد في تأكيد دقة الحسابات الفلكية لحركة الأجسام السماوية، ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعه في غاية الدقة، إضافة إلى أنه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة في عدة مناطق حول العالم كما فعل القدماء.

وأردف: موقع القمر للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام، والتي يشاهد فيها القمر في وقت التعامد في آسيا وإفريقيا وأوروبا يشير إلى مكة بشكل يضاهي دقة تطبيقات الهواتف الذكية الحديثة.

جدير بالذكر أن آخر تعامد للقمر على الكعبة المشرفة كان في نوفمبر 2019.