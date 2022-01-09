"النيابة العامة": المتهم الذي يعاني اعتلالات نفسية أو عقلية يخضع لتقويم يحدد مسؤوليته الجنائية

دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة عن الجريمة تجاه الولي

قالت النيابة العامة، إن المتهم يحظى في مرحلة التحقيق حال ارتكاب جريمة يشتبه معها باعترائه مرضاً نفسياً أو عقلياً بحالة تقويم صحي نفسي لتحديد مسؤوليته الجنائية والخطة العلاجية المقترحة، دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة عن الجريمة تجاه الولي.