الإجراءات الجديدة لمحاصرة كورونا.. رضا تام وجدار قوي لمنع وفادة الفيروس

لجنة لمتابعة كل مستجدات المرض

عززت السعودية اليوم الثلاثاء إجراءاتها الاحترازية من فيروس كورونا الجديد عند المنافذ الحدودية تجاه الأشخاص الذين زاروا دولاً موبوءة بفيروس "كورونا الجديد covid 19"؛ إذ إن إجراءات التعامل مع هؤلاء الأشخاص -وفقًا لمصدر مسؤول بوزارة الداخلية- تتم حاليًا من خلال تتبُّعهم داخل السعودية؛ إذ يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات إضافية للحد من دخولهم إلى أراضي السعودية أثناء فترة حضانة الفيروس، أو اتخاذ إجراءات وقائية تجاههم عند المنافذ الحدودية.

وتعد هذه الإجراءات التي اتُّخذت اليوم استكمالاً للإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها السعودية منذ أول إعلان فيروس كورونا في الصين؛ إذ يتفق مختصون على أن الإجراءات الجديدة ستسهم -بعد مشيئة الله تعالى- في محاصرة الفيروس، وشل وصوله إلى الأراضي السعودية، وستكون الجدار القوي لحماية صحة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وأجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام استطلاعًا لآراء المواطنين حول الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها السعودية للحماية من فيروس كورونا. وشارك في الاستطلاع عينة عشوائية، بلغت (1303) مواطنين من مختلف مناطق السعودية، وبلغت نسبة الذكور (60 %)، والإناث (40 %).

ووفقًا للمركز، فإن غالبية السعوديين يؤيدون جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها السعودية للحماية من فيروس كورونا بنسبة 95 %، بينما 1 % جاءت آراؤهم محايدة، و0.5 % لا يتفقون مع هذه الإجراءات، و3 % لا يعلمون عنها.

وتؤكد هذه النسبة مستوى الرضا التام عن تلك الإجراءات التي حظيت أيضًا بإشادات عالمية؛ إذ تعد السعودية الدولة الوحيدة حتى الآن التي لم يصل فيروس كورونا إلى أراضيها باستثناء مواطن واحد، تم التعامل مع حالته بأعلى درجات الرعاية، وقد وُصفت حالته بالمستقرة، كما تم أخذ عينات من 70 شخصًا من المخالطين له.

ومع هذه الإجراءات الجديدة فإن اللجنة التي يرأسها وزير الصحة، المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا، وتضم في عضويتها 17 جهة حكومية، تتابع أعمالها بشكل يومي؛ إذ تتولى متابعة كل مستجدات الوضع لفيروس كورونا الجديد COVID-19، والتنسيق بين الجهات المعنية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في منافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية لمنع وفادته -بإذن الله-.

ويتم ذلك من خلال فحص المسافرين القادمين من الدول المسجَّل بها إصابات عبر الرحلات المباشرة وغير المباشرة، بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني، وكذلك تطبيق المديرية العامة للجوازات آلية الإفصاح، وتجهيز وزارة الصحة مراكز المراقبة الصحية، وتأمين أجهزة الفحص والكاميرات الحرارية. كما تقوم اللجنة بالتأكد من جاهزية كل المرافق الصحية للتعامل مع الفيروس، ومتابعة الجهود التوعوية لجميع القطاعات ذات العلاقة، كوزارة التعليم وما تنفذه من أنشطة وحملات توعوية عن الفيروس في المدارس والجامعات.