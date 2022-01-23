"المزيني العقارية" تعلن بدء البيع في "الرياض قروڤ"

مدينة سكنية تتضمن أكثر من 4900 منتج سكني

أعلنت شركة المزيني العقارية عن موعد الحجوزات والبيع في مشروع "الرياض قروڤ"، الواقع شرق مدينة الرياض (شمال طريق الدمام) والذي يوفر 4907 منتج سكني ما بين أراضٍ مطورة ووحدات سكنية، على مساحة تتجاوز ثلاثة ملايين ونصف متر مربع، ضمن برنامج البيع على الخارطة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة المزيني العقارية المهندس وسام الدمياطي أن الحجز في المرحلة الأولى سيكون متاحاً لمنتجات الأراضي، وذلك عبر مركز المبيعات داخل المشروع اعتباراً من اليوم الأحد، حيث يأتي انطلاق الحجوزات بعد اكتمال كافة الاجراءات، وإنهاء كافة الترتيبات تمهيداً لاستقبال العملاء.

وأشار المهندس الدمياطي إلى أن "الرياض قروڤ" صمم ليكون مشروع نموذجي يراعي معايير جودة الحياة بالإضافة إلى تضمينه البنى التحتية التي تشتمل على أعمال الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتصريف السيول والسفلته والأرصفة والتشجير والإنارة وأنظمة الري والألياف البصرية، وذلك حسب مخططات البنية التحتية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة، حيث أُعلن سابقاً عن توقيع اتفاقية تطوير المخطط بمبلغ تتجاوز 300 مليون ريال، وقد حقق المشروع نسبة انجاز عالية .

ويتميز مشروع "الرياض قروڤ" بموقعه المميز شرق مدينة الرياض، حيث يقع على طريق الدمام بجوار مشروع "مدينة المستقبل" الذي تطوره شركة المزيني العقارية حالياً، والذي حقق نسب عالية في المبيعات وكذلك في نسب الإنجاز ، بالإضافة إلى قربه من مدينة الملك عبدالله للقيادات الأمنية وكلية الغد الدولية للعلوم الطبية.

وشدد الرئيس التنفيذي لشركة المزيني العقارية أن "الرياض قروڤ" سيكون امتداداً لنجاحات الشركة الممتده في التطوير العقاري من حيث الخدمات التي تراعي الأنسنة وجودة الحياة، إضافة إلى استدامة الخدمات وبتصاميم عصرية تلائم أسلوب الحياة ، مؤكداً أن "المزيني العقارية" تتجه للتوسع المستمر في مجال التطوير العقاري، وذلك انطلاقاً من حرصها على المساهمة في تطوير وتنمية قطاع الإسكان على مستوى المملكة، ودعم رؤية 2030 لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من خلال طرح مجموعة من المنتجات والحلول السكنية المتنوعة.