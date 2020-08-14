فلسطين: 531 إصابة جديدة بـ"كورونا"

تسجيل 260 متعافيًا وحالة وفاة واحدة

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفاة واحدة و531 إصابة جديدة بفيروس كورونا و260 حالة تعافٍ .

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم: نسبة التعافي بلغت 60.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 38.7%، والوفيات 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.