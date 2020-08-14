فلسطين: 531 إصابة جديدة بـ"كورونا"

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفاة واحدة و531 إصابة جديدة بفيروس كورونا و260 حالة تعافٍ .
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم: نسبة التعافي بلغت 60.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 38.7%، والوفيات 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.فلسطين فيروس كورونا الجديد
تسجيل 260 متعافيًا وحالة وفاة واحدة
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفاة واحدة و531 إصابة جديدة بفيروس كورونا و260 حالة تعافٍ .
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم: نسبة التعافي بلغت 60.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 38.7%، والوفيات 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.