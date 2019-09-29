"مرور جدة" يحدد 5 طرق بديلة بسبب الحريق الذي اندلع في محطة قطار الحرمين

أهاب بالجميع الابتعاد عن موقع الحريق

دعا مرور جدة المواطنين والمقيمين لاستخدام الطرق البديلة لـطريق الحرمين، بسبب الحريق الذي اندلع في سقف محطة قطار الحرمين بالسليمانية، ولازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق.

وحدد مرور جدة الطرق البديلة ومنها: طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، فلسطين، الملك عبدالله، الجامعة، الملك عبدالعزيز (شمال - جنوب)، وأهاب بالجميع الابتعاد عن موقع الحريق.